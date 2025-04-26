«Миннесота» и «Вегас» встретятся в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля

«Миннесота» и «Вегас» встретятся в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Начало игры на льду «Эксел Энерджи-центра в Сент-Поле (США) — в 23.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Вегас» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-1. «Уайлд» выиграли во втором и третьем матче, в обои со счетом 5:2. «Голден Найтс» смогли победить в первом — 4:2.