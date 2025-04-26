Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:45

«Миннесота» — «Вегас»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ онлайн

«Миннесота» и «Вегас» встретятся в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ 26 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Миннесота» и «Вегас» встретятся в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ в субботу, 26 апреля. Начало игры на льду «Эксел Энерджи-центра в Сент-Поле (США) — в 23.00 по московскому времени.

«Миннесота» — «Вегас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Изучать ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Вегас» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-1. «Уайлд» выиграли во втором и третьем матче, в обои со счетом 5:2. «Голден Найтс» смогли победить в первом — 4:2.

Кубок Стэнли
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Популярное видео
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
Кубок Стэнли, расписание и результаты 26-27 апреля: «Флорида» — «Тампа», «Колорадо» — «Даллас» и другие матчи
Уилсон и Андерсон оштрафованы на 5 тысяч долларов за потасовку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ онлайн
Шадыханов не назначил пенальти в пользу «Ахмата». После такого же решения пожизненно отстранили Турбина
«Никто не говорил, что будет легко». Овечкин: гол в Монреале, замены вратарей, драка на скамейке «Вашингтона»
Вратарь «Монреаля» Добеш повторил достижение Василевского и Кочеткова в Кубке Стэнли
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя