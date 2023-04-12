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«Виннипег» обыграл «Миннесоту». Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
12 апреля. «Миннесота» — «Виннипег» — 1:3.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился одной заброшенной шайбой. Для него это 40-й гол в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Лаури — 13 (Нидеррайтер, Моррисси), 3:53 — 0:1. Шайфли — 42 (Шмидт, Дюбуа), 13:10 — 0:2. Капризов — 40 (бол., Клингберг, Юханссон), 41:59 — 1:2. Эпплтон — 5 (Бэррон, Стенлунд), 54:06 — 1:3.

Вратари: Флери (57:32 — 59:32) — Хеллибак.

Штраф: 27 — 24.

Броски: 34 (12+4+18) — 20 (4+11+5).

Наши: Капризов (22.13/8/-2) — Наместников (11.50/0/0).

12 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19199 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
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