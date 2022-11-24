«Миннесота» разгромила «Виннипег». Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» обыграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей. Для 25-летнего россиянина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Голы: Шоу — 3 (Дамба, Петан), 8:20 — 1:0. Эддисон — 1 (Меррилл, Болди), 22:50 — 2:0. Фолиньо — 2 (Дамба, Эрикссон Эк), 23:58 — 3:0. Коннор — 6 (Моррисси, Эйссимонт), 34:18 — 3:1. Капризов — 11 (бол., Болди, Зуккарелло), 40:28 — 4:1. Фолиньо — 3 (Эрикссон Эк), 46:51 — 5:1. Болди — 7 (бол., Капризов, Эддисон), 49:46 — 6:1.

Вратари: Густавссон — Хеллибак.

Штраф: 13 — 19.

Броски: 39 (16+12+11) — 29 (6+13+10).

Наши: Капризов (20.19/5/-1) — -.

24 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.