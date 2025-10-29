«Миннесота» в овертайме проиграла «Виннипегу», Капризов и Наместников забили по голу

29 октября, 05:48
«Миннесота» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.
У «Уайлд» голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов, а у «Джетс» один из голов забил Владислав Наместников.
Капризов в этом сезоне набрал 15 (6+9) очков в 11 играх. На счету Наместникова 5 (4+1) очков в 10 играх.
«Виннипег» (14 очков) идет четвертым в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (9) потерпела четвертое поражение подряд и занимает 13-е место на «Западе».
True Timati
Тем не менее Миннесота все равно оставляет какое-то невнятное впечатление. Не жалкое, как Рейнджерс, не убогое, как игра Макдэвида, но с такой игрой в ПО не попасть. Даже на Западе
29.10.2025
baruv
Кирилла с голом! Но его ошибка в ОТ определила его исход. Победил класс.
29.10.2025