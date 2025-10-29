Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 октября, 05:48

«Миннесота» в овертайме проиграла «Виннипегу», Капризов и Наместников забили по голу

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» на своем льду проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ.

У «Уайлд» голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов, а у «Джетс» один из голов забил Владислав Наместников.

Капризов в этом сезоне набрал 15 (6+9) очков в 11 играх. На счету Наместникова 5 (4+1) очков в 10 играх.

«Виннипег» (14 очков) идет четвертым в Западной конференции НХЛ. «Миннесота» (9) потерпела четвертое поражение подряд и занимает 13-е место на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Виннипег
2

  • True Timati

    Тем не менее Миннесота все равно оставляет какое-то невнятное впечатление. Не жалкое, как Рейнджерс, не убогое, как игра Макдэвида, но с такой игрой в ПО не попасть. Даже на Западе

    29.10.2025

  • baruv

    Кирилла с голом! Но его ошибка в ОТ определила его исход. Победил класс.

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Кирилл Капризов
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Виннипег Джетс
    ХК Миннесота Уайлд
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров и Капризов против Макдэвида и Маккиннона
    Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 14 ноября: Макдэвид вышел на второе место, Капризов выбыл из топ-10
    Маршан — о 1000-м очке в НХЛ: «Такое случается нечасто. Всего 102 хоккеиста достигли этой отметки»
    Маршан набрал 1000 очков в НХЛ
    Подколзин забросил третью шайбу в сезоне НХЛ
    Панарин — о своей результативности: «Теперь я сплю крепко и вижу хорошие сны»
    Главный тренер «Рейнджерс» Салливан отметил высокую результативность Панарина в последних играх
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя