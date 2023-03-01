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Сегодня, 08:10

«Миннесота» выменяла нападающего Нюквиста у «Коламбуса»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Миннесота» выменяла нападающего Густава Нюквиста у «Коламбуса», отдав выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2023.

«Блю Джекетс» получат выбор, который изначально принадлежал «Бостону». Согласно условиям сделки, «Коламбус» сохранил 50 процентов контракта Нюквиста.

33-летний форвард не играет с 25 января из-за травмы плеча. Сообщалось, что швед выбыл из строя до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23.

В текущем сезоне Нюквист набрал 22 (10+12) очка в 48 играх за «Коламбус». Летом он может стать неограниченно свободным агентом.

Источник: ХК «Миннесота»
Густав Нюквист
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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