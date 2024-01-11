Минтюков выбыл из-за травмы верхней части тела на 4-6 недель

Защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков, второй бомбардир НХЛ среди новичков этого сезона, выбыл из-за травмы верхней части тела на срок от 4 до 6 недель.

Один из кандидатов на «Колдер Трофи» получил серьезное повреждение вслед за главным претендентом на приз лучшему новичку сезона Коннором Бедардом из «Чикаго», которому на днях сделали операцию в связи с переломом челюсти.

Травма Минтюкова произошла в матче 9 января в Нэшвилле, в котором 20-летний защитник отдал голевую передачу и провел на льду менее 13 минут.