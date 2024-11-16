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Сегодня, 09:32

Мироманов признан третьей звездой матча с «Нэшвиллом»

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Российский защитник «Калгари» Даниил Мироманов отметился голом на 7-й минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:0) и стал третьей звездой прошедшей встречи.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего россиянина 3 (1+2) очка в 16 матчах.

Второй и первой звездами встречи также стали игроки «Флэймз» — защитник Маккензи Уигар и голкипер Дастин Вольф.

«Калгари» набрал 21 очко и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Нэшвилл» с 13 очками расположился на 14-й строчке.

Даниил Мироманов
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