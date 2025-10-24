Видео
24 октября, 20:47

Могильный не приедет на церемонию введения в Зал хоккейной славы в Торонто

Алина Савинова

Россиянин Александр Могильный не будет лично присутствовать на церемонии включения в Зал хоккейной славы, сообщила глава пресс-службы Зала славы Келли Масси.

Мероприятие состоится 10 ноября в Торонто (Канада). Могильный запишет речь, видео с которой покажут во время церемонии.

О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года.

В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2000. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка. Также россиянин является олимпийским чемпионом (1988) и чемпионом мира (1989).

18

  • Тимофейкин

    А я понял кто ты-ты дед 1962 года рождения-коммунист обиженный на правительство-все зажрались, а мне выпить не на что?)))Короче все ясно с тобой-упивайся своей желчью)). И да первым стали вы на личности переходить и оскорблять-точно чото с мозгами не то братуха))

    25.10.2025

  • андрей андреев

    Ну, вот это ты можешь, говнюк. Когда нет сил признать , что обосрался в ход идет площадная брань. Эх, молокосос ты, ну , ничего, жизнь обломает, станешь умнее. Хотел играть...А как же присяга? Ты хоть вдумайся в смыcл этого слова! Пожалуйста, увольняйся из армии, переходи в Торпедо Горький и езжай, куда вздумается.....Но тебе ведь эти слова по барабану...Страна, офицер, присяга главное - послаще пожрать и помягше поспать.)))

    25.10.2025

  • Тимофейкин

    Ну если я недотепа то ты олух. Человек хотел играть в самой сильной лиге. Сбежал он из одной страны а приехал уже в другую и играл за сборную-отдавал силы. Могильный легенда, а Энди диванный дрочер)))

    25.10.2025

  • андрей андреев

    Ты хоть его историю знаешь, недотепа? Советский офицер Александр Могильный во время чемпионата мира в Швеции, тайно сбежал в США. Дезертирство - суд- тюрьма, вот чего достоин Могильный. Все, что ты написал - лабуда.

    25.10.2025

  • Тимофейкин

    Мужик у тебя точно крыша поехала-русофоб?Саша работает в России и не остался жить в америке. Всегда был рад выступать за сборную России-не гони пургу

    25.10.2025

  • андрей андреев

    Дурачелла, статья про предателя Могильного, а не Наговицыну.))

    25.10.2025

  • андрей андреев

    как кто? Могильный, конечно!

    25.10.2025

  • Это коментарий незрелого и злого примитива.

    25.10.2025

  • oiv1vio

    Тогда, не выноси свою историю с andy1962 на публику, что-бы не выглядеть мразью.

    25.10.2025

  • hant64

    Идиот, не зная нашей истории с andy1962 и влезая в чужой базар, недоумком выглядишь именно ты. И да, над погибшей Наговицыной я никоим образом не издеваюсь. Но для того, чтобы это понимать, нужны мозги, которыми тебя явно Создатель обидел.

    24.10.2025

  • oiv1vio

    дурачелла, а так же мразь ты, с таким комментарием

    24.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А чего так?

    24.10.2025

  • hant64

    Дурачелла, ты уже снял Наговицыну с горы? Она ведь ждёт, наверное.

    24.10.2025

  • Тимофейкин

    Кто предатель?

    24.10.2025

  • andy1962

    видно, предатель решил замолить грехи. Не выйдет!

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    Если б не крыса Лу,то Саня сиграл бы 1000 игр.

    24.10.2025

  • hant64

    16 лет ждал - и дождался наконец-то.

    24.10.2025

  • Apei

    Это называется тройной золотой клуб

    24.10.2025

    Хоккей
    Александр Могильный
