Могильный не приедет на церемонию введения в Зал хоккейной славы в Торонто

Россиянин Александр Могильный не будет лично присутствовать на церемонии включения в Зал хоккейной славы, сообщила глава пресс-службы Зала славы Келли Масси. Мероприятие состоится 10 ноября в Торонто (Канада). Могильный запишет речь, видео с которой покажут во время церемонии. О введении 56-летнего Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто стало известно 24 июня. Он входил в число номинантов на включение в Зал славы с 2009 года. В разные годы своей игровой карьеры Могильный выступал за ЦСКА, «Баффало», «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым стал обладателем Кубка Стэнли-2000. В НХЛ он провел 990 матчей и набрал 1032 очка. Также россиянин является олимпийским чемпионом (1988) и чемпионом мира (1989).

