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Сегодня, 05:10

Молодежная сборная США почтила память Годро на молодежном чемпионате мира

Даниил Аршавский
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В раздевалке молодежной сборной США на МЧМ-2025 выделили место под свитер и табличку с именем погибшего нападающего Джонни Годро, сообщает Russian Machine Never Breaks.

«Я улыбаюсь каждый раз, когда вижу его фамилию в раздевалке», — высказался о мемориале капитан молодежной сборной США Райан Леонард.

В конце августа 2024 года 31-летний форвард с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем.

В 2013 году Джонни Годро помог молодежной сборной США выиграть молодежном чемпионате мира.

Источник: RMNB
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Джонни Годро
Хоккей
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