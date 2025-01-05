Молодежная сборная США почтила память Годро на молодежном чемпионате мира

Сегодня, 05:10
В раздевалке молодежной сборной США на МЧМ-2025 выделили место под свитер и табличку с именем погибшего нападающего Джонни Годро, сообщает Russian Machine Never Breaks.
«Я улыбаюсь каждый раз, когда вижу его фамилию в раздевалке», — высказался о мемориале капитан молодежной сборной США Райан Леонард.
В конце августа 2024 года 31-летний форвард с братом во время езды на велосипеде были сбиты насмерть автомобилем.
В 2013 году Джонни Годро помог молодежной сборной США выиграть молодежном чемпионате мира.