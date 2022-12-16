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Сегодня, 05:58

«Анахайм» обыграл «Монреаль» и ушел с последнего места в Западной конференции НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на выезде выиграл у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Дакс» прервали трехматчевую серию поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Анахайм» — 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)

Голы: Терри — 12 (бол., Зеграс, Мактавиш), 17:28 — 0:1. Клингберг — 2 (Зеграс, Хенрик), 17:56 — 0:2. Кофилд — 17 (бол., Дак, Друэн), 43:11 — 1:2. Кофилд — 18 (Ковачевич, Харрис), 46:37 — 2:2. Клингберг — 3 (Ватрано, Строум), 50:55 — 2:3. Хенрик — 9 (п.в., Мактавиш), 58:32 — 2:4. Ватрано — 5 (п.в., Сильферберг), 59:51 — 2:5.

Вратари: Аллен (58:21 — 58:32, 58:49 — 59:51) — Достал.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 25 (8+12+5) — 32 (10+5+17).

Наши: Дадонов (14.21/0/0) — Куликов (17.42/0/0).

16 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Монреаль Канадиенс
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