«Монреаль» в овертайме переиграл «Айлендерс»

«Монереаль» в овертайме переиграл «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе хозяев отличились нападающие Ник Сузуки, Кирби Дах и защитник Джастин Бэррон, Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Майкл Мэтсон.

За «Айлендерс» забросили нападающие Брок Нельсон, Бо Хорват и Мэтт Мартин.

«Монреаль» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы «Востока», набрав 46 очков за 52 игры.

«Айлендерс» находятся на 9-й строчке с 60 очками за 56 встреч.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Сузуки — 17 (Арве-Пинар, Андерсон), 12:57 — 1:0. Нельсон — 21 (Добсон, Ахо), 15:01 — 1:1. Хорват — 32 (бол., Добсон, Нельсон), 39:55 — 1:2. Бэррон — 1 (Дадонов, Хоффман), 44:02 — 2:2. Мартин — 6 (Романов, Мэйфилд), 50:54 — 2:3. Дак — 12 (Мэтисон, Хоффман), 56:44 — 3:3. Мэтисон — 2 (Хоффман), 64:38 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Варламов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (14+5+9+3) — 30 (7+10+8+5).

Наши: Дадонов (16.31/2/0) — Романов (19.20/1/+1).

11 февраля. Монреаль. Centre Bell.