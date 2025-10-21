Видео
21 октября, 05:15

«Монреаль» обыграл «Баффало», у Демидова результативная передача

Павел Лопатко

«Монреаль» победил «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Канадиенс» забили Оливер Капанен, Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон и Джейк Эванс. Российский нападающий Иван Демидов сделал голевой пас, у него 5 (1+4) очков в сезоне-2025/26.

Иржи Кулих и Тайсон Козак забили за «Баффало».

«Сэйбрз» прервали серию из двух побед подряд, занимают 14-е место в таблице Восточной конференции (шесть матчей, четыре очка). «Монреаль» идет третьим (семь матчей, 10 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат
21 октября, 02:30. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Баффало
3

  • True Timati

    Только начало сезона. Демидов выходит на проектную мощность

    21.10.2025

  • МММ

    Он и играет всего по 12-14 минут. Это Селебрини по 20+ гоняет. Хаббы не СХШ, борются за ПО.

    21.10.2025

  • Город Моторов

    слабый темп для Колдера.

    21.10.2025

    Иван Демидов
    НХЛ
    ХК Баффало Сэйбрз
    ХК Монреаль Канадиенс
