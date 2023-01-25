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Сегодня, 05:58

«Бостон» выиграл у «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Брюинз» одержали шестую победу подряд.

Российский форвард «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Голы: Дак — 9 (бол., Дадонов, Хоффман), 29:11 — 1:0. Холл — 14 (бол., Пастрняк, Макэвой), 34:12 — 1:1. Крейчи — 12 (Пастрняк, Заха), 49:45 — 1:2. Дак — 10 (Белзил, Бэррон), 51:31 — 2:2. Бержерон — 18 (Маршан, Пастрняк), 57:05 — 2:3. Пастрняк — 37 (п.в., Крейчи), 59:11 — 2:4.

Вратари: Монтембо (57:29 — 59:11) — Суэймен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 22 (7+7+8) — 29 (11+12+6).

Наши: Дадонов (14.43/1/0) — -.

25 января. Монреаль. Centre Bell.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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