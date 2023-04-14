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Сегодня, 04:46

«Бостон» победил «Монреаль». Орлов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
14 апреля. «Монреаль» — «Бостон» — 4:5.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Бостон» набрал 135 очков и с первого места в Восточной конференции вышел в плей-офф. «Монреаль» стал 15-м — 68 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Голы: Кондотта — 1 (Пеццетта, Тисдейл), 3:27 — 1:0. Фредерик — 17 (Клифтон, Пастрняк), 9:19 — 1:1. Дебраск — 27 (Маршан, Макэвой), 14:40 — 1:2. Сузуки — 26 (Эдмундсон), 27:16 — 2:2. Пеццетта — 7 (Питлик, Тирни), 28:24 — 3:2. Орлов — 7 (Лауко), 33:58 — 3:3. Бэррон — 4 (мен., Эванс, Питлик), 41:09 — 4:3. Койл — 16, 48:48 — 4:4. Пастрняк — 61 (Орлов, Бертуцци), 51:00 — 4:5.

Вратари: Монтембо — Суэймен.

Штраф: 19 — 13.

Броски: 34 (8+13+13) — 21 (7+5+9).

Наши: Гурьянов (12.45/3/0) — Орлов (21.31/2/+4).

14 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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