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НХЛ

Сегодня, 06:21

«Бостон» в овертайме уступил «Монреалю»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Брюинз» отличились Павел Заха и Брэд Маршан, у «Канадиенс» шайбы забросили Ник Сузуки, Брендан Галлахер и Кайден Гюле.

После этого матча «Бостон» с 24 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Заха — 5 (Макэвой, Маршан), 0:36 — 0:1. Сузуки — 6 (бол., Мэтисон, Кофилд), 40:24 — 1:1. Галлахер — 5 (Гуле, Эванс), 40:51 — 2:1. Маршан — 7 (бол., Пастрняк, Макэвой), 52:58 — 2:2. Гуле — 1, 62:12 — 3:2.

Вратари: Монтембо — Суэймен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (6+11+8+2) — 27 (6+7+13+1).

Наши: — .

12 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
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