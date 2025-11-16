Видео
Сегодня, 05:55

«Бостон» переиграл «Монреаль», Хуснутдинов забросил шайбу

Павел Лопатко

«Бостон» победил «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Монреаля» забили Джейк Эванс и Коул Кофилд, у «Бостона» — Виктор Арвидссон, Мейсон Лорей и российский нападающий Марат Хуснутдинов. В сезоне-2025/26 23-летний Хуснутдинов в 15 матчах набрал 6 (3+3) очков.

Также результативный пас на счету российского защитника «Бостона» Никиты Задорова. В текущем сезоне он в 20 матчах заработал 5 (1+4) очков.

«Монреаль» потерпел третье поражение подряд. Он идет на пятом месте в Восточной конференции (22 очка после 18 игр). «Бостон» (24 очка после 20 матчей) занимает третье место.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Бостон

Никита Задоров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Монреаль Канадиенс
Марат Хуснутдинов
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
