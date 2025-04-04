«Монреаль» переиграл «Бостон»

«Монреаль» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» одержали третью победу подряд.

Заброшенными шайбами у хозяев отметились Кристиан Дворак, Коул Кофилд, Брендан Галлахер и Ник Сузуки. У «Брюинз» единственный гол забил Элиас Линдхольм.

«Монреаль» набрал 81 очко в 75 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет последним — 69 очков в 76 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Бостон» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Дворак — 11 (Галлахер), 20:40 — 1:0. Кофилд — 35 (Сузуки), 34:24 — 2:0. Галлахер — 19 (Эванс), 43:00 — 3:0. Э. Линдхольм — 14 (Пастрняк, Гики), 53:19 — 3:1. Сузуки — 26 (п.в., Эванс, Армиа), 58:03 — 4:1.

Вратари: Монтембо — Суэймен (57:03 — 58:03).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 32 (7+17+8) — 19 (8+2+9).

Наши: — - Задоров (21.27/1/+1), Хуснутдинов (14.35/0/-1).

4 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.