«Даллас» по буллитам обыграл «Монреаль»

«Даллас» в гостях переиграл «Монреаль» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Старз» отличились Джейми Бенн и Джейсон Робертсон, который забросил победный буллит.

Автором единственного гола «Канадиенс» стал Патрик Лайне.

«Даллас» набрал 55 очков за 41 игру и занимает 4-е место в Западной конференции, «Монреаль» идет на 12-й строчке «Востока» с 44 баллами в 42 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Даллас» — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лайне — 9 (бол., Сузуки, Хатсон), 35:14 — 1:0. Бенн — 12 (Бурк), 37:34 — 1:1.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Монтембо — Эттингер.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (7+12+11+1) — 35 (16+7+8+4).

Наши: — - Дадонов (15.57/4/0), Любушкин (20.20/0/0).

12 января. Монреаль. Centre Bell.