«Даллас» разгромил «Монреаль», Любушкин сделал голевую передачу

«Даллас» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Джейсон Робертсон оформил дубль, а также по голу забили Уайатт Джонстон, Эса Линделл, Тайлер Сегин, Алекс Петровик и Колин Блэкуэлл.

Российский защитник Илья Любушкин сделал голевую передачу. Всего в этом сезоне он набрал 3 (0+3) очка в 16 играх.

«Даллас» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на третьей строчке в Восточной конференции — 22 очка в 17 играх.