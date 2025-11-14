«Даллас» разгромил «Монреаль», Любушкин сделал голевую передачу

14 ноября, 05:30
«Даллас» на выезде переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.
Джейсон Робертсон оформил дубль, а также по голу забили Уайатт Джонстон, Эса Линделл, Тайлер Сегин, Алекс Петровик и Колин Блэкуэлл.
Российский защитник Илья Любушкин сделал голевую передачу. Всего в этом сезоне он набрал 3 (0+3) очка в 16 играх.
«Даллас» набрал 25 очков в 18 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на третьей строчке в Восточной конференции — 22 очка в 17 играх.
Гмитрий Дуберниев
Стоило Михрютке Скрылю навалить здесь кучу про "Канадиенс скоро пойдут за КС", как они туда и пошли.
rake
и это будущий обладатель КС?
