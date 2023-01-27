«Детройт» в овертайме обыграл «Монреаль»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Монреаль» со счетом 4:3.

В составе «Рэд Уингз» отличились Майкл Расмуссен, Джонатан Берггрен, Оскар Сундквист и Робби Фаббри. У «Канадиенс» дубль оформил Рафаэль Харви-Пинар, еще один гол забил Майкл Пеццетта.

После этого матча «Монреаль» с 44 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Детройт» с 50 очками — на 12-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Расмуссен — 9, 3:54 — 0:1. Пеццетта — 3 (Арве-Пинар, Белзил), 5:54 — 1:1. Берггрен — 8 (бол., Ларкин, Зайдер), 23:56 — 1:2. Арве-Пинар — 2 (мен., Дак, Савар), 26:57 — 2:2. Сундквист — 7 (Кубалик, Зайдер), 33:30 — 2:3. Арве-Пинар — 3 (Пеццетта, Белзил), 38:39 — 3:3. Фаббри — 4 (Расмуссен, Зайдер), 62:36 — 3:4.

Вратари: Аллен — Хуссо.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 23 (5+10+6+2) — 42 (10+17+11+4).

Наши: Дадонов (16.04/1/0) — -.

27 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.