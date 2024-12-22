«Монреаль» обыграл «Детройт» и продлил победную серию до трех матчей

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «Канадиенс» отличились Юрай Слафковски, Джейк Эванс, Патрик Лайне, Эмиль Хайнеман и Брендан Галлахер. У «Ред Уингз» шайбу забросил Джо Велено, который открыл счет в этой встрече.

«Монреаль» продлил победную серию до трех матчей и с 31 очком расположился на 14-м месте в Восточной конференции. «Детройт» с 30 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Детройт» — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Голы: Велено — 4 (Берггрен, Зайдер), 6:41 — 0:1. Слафковски — 4 (Сузуки, Хатсон), 14:14 — 1:1. Эванс — 7 (Армиа, Каррье), 15:26 — 2:1. Лайне — 8 (бол., Хатсон, Сузуки), 19:21 — 3:1. Хейнеман — 8 (Дворак), 22:40 — 4:1. Галлахер — 9 (Андерсон, Савар), 33:03 — 5:1.

Вратари: Монтембо — Лайон.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (11+6+7) — 21 (9+6+6).

Наши: — - Тарасенко (14.42/2/-1).

22 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей