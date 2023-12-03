«Детройт» в овертайме обыграл «Монреаль»

«Детройт» победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джейк Уолман на 54-й секунде.

«Детройт» набрал 29 очков и поднялся на 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 23 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Детройт» — 4:5 ОТ (1:3, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Велено — 6 (Раймонд, Уолман), 7:21 — 0:1. Фишер — 2 (мен., Расмуссен), 11:44 — 0:2. Спронг — 6 (Зайдер), 19:20 — 0:3. Бэррон — 5 (Сузуки), 19:53 — 1:3. Армиа — 3 (мен.), 24:07 — 2:3. Дебринкэт — 13 (бол., Зайдер, Спронг), 24:54 — 2:4. Сузуки — 7 (бол., Мэтисон), 44:12 — 3:4. Линдстрем — 3 (Андерсон, Эванс), 56:01 — 4:4. Уолман — 4 (Ларкин, Дебринкэт), 60:54 — 4:5.

Вратари: Аллен — Хуссо.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (7+8+15+0) — 33 (11+9+10+3).

Наши: — - Костин (7.30/2/+1).

3 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.