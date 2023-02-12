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НХЛ

12 февраля, 23:05

Две передачи Дадонова помогли «Монреалю» победить «Эдмонтон»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Монреаль» переиграл «Эдмонтон» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов отметился 2 голевыми передачами.

Форвард «Ойлерз» Клим Костин пропускал встречу из-за травмы.

«Монреаль» одержал вторую победу подряд, но остается на 15-м месте в Восточной конференции (48 очков). «Эдмонтон» идет пятым на Западе (65 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Голы: Белзил — 1 (Пеццетта, Юленен), 8:14 — 1:0. Харрис — 2 (Дадонов, Ковачевич), 23:54 — 2:0. Андерсон — 14 (бол., Дадонов, Друэн), 28:23 — 3:0. Драйзайтль — 30 (бол., Хаймэн, Бушар), 32:22 — 3:1. Кейн — 9 (Нерс, Бушар), 34:59 — 3:2. Арве-Пинар — 6 (бол., Мэтисон, Сузуки), 38:41 — 4:2. Харрис — 3 (Армиа, Друэн), 42:58 — 5:2. Дворак — 8 (мен., Дак), 49:12 — 6:2.

Вратари: Аллен — Скиннер.

Штраф: 21 — 15.

Броски: 30 (14+13+3) — 31 (8+13+10).

Наши: Дадонов (13.52/1/+1) — -.

12 февраля. Монреаль. Centre Bell.

Евгений Дадонов
Клим Костин
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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