Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:12

«Монреаль» победил «Эдмонтон» в домашнем матче

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Монреаль» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кейден Куле и Джейк Эванс.

«Монреаль» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 20 очками располагаются на 9-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Галлахер — 8 (Мэтисон), 39:29 — 1:0. Гуле — 3 (Кофилд, Эванс), 45:52 — 2:0. Эванс — 4 (п.в., Сузуки), 56:52 — 3:0.

Вратари: Монтембо — Пикар (55:08 — 56:52).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (8+6+11) — 30 (13+8+9).

Наши: — - Подколзин (14.30/2/0).

19 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
«Уверен, что он будет в зеленой комнате». Колонка Кириленко — о Егоре Демине
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Хлусевич может уйти в «Динамо». Что происходит в «Спартаке»
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Сегодня
Вчера
Неделя