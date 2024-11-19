«Монреаль» победил «Эдмонтон» в домашнем матче

Сегодня, 06:12
«Монреаль» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
За «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кейден Куле и Джейк Эванс.
«Монреаль» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 20 очками располагаются на 9-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Галлахер — 8 (Мэтисон), 39:29 — 1:0. Гуле — 3 (Кофилд, Эванс), 45:52 — 2:0. Эванс — 4 (п.в., Сузуки), 56:52 — 3:0.
Вратари: Монтембо — Пикар (55:08 — 56:52).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (8+6+11) — 30 (13+8+9).
Наши: — - Подколзин (14.30/2/0).
19 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.