«Монреаль» победил «Эдмонтон» в домашнем матче

«Монреаль» на своем льду обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кейден Куле и Джейк Эванс.

«Монреаль» набрал 16 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Ойлерз» с 20 очками располагаются на 9-й строчке «Запада».