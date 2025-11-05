Видео
5 ноября, 00:10

«Монреаль» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Монреаль» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Демидов, игрок «Монреаля».
Фото Imagn Images, Getty Images

«Монреаль» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Филадельфия

Следить за ключевыми событиями игры «Монреаль» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монреаль» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Канадиенс» набрали 18 очков в 12 матчах и занимают первое место в Восточной конференции. «Флайерз» с 13 очками в 12 играх идут на 16-й строчке «Востока».

