«Монреаль» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября

«Монреаль» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Белл Центр» в Монреале (Канада). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

5 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль) Монреаль Филадельфия

Следить за ключевыми событиями игры «Монреаль» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Монреаль» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Канадиенс» набрали 18 очков в 12 матчах и занимают первое место в Восточной конференции. «Флайерз» с 13 очками в 12 играх идут на 16-й строчке «Востока».