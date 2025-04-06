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6 апреля, 04:46

«Филадельфия» уступила «Монреалю», у Мичкова «-2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях уступила «Монреалю» со счетом 2:3.

В составе «Флайерз» отличились Райан Полинг и Тайсон Ферстер, Матвей Мичков завершил встречу с показателем полезности «-2». У «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Лейн Хатсон и Ник Сузуки.

В текущем сезоне Мичков провел 75 матчей, в которых набрал 58 (24+34) очков.

После этого матча «Филадельфия» с 71 очком занимает последнее место в Восточной конференции, «Монреаль» с 83 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

Голы: Пелинг — 11 (Пеллетье, Йорк), 4:10 — 0:1. Галлахер — 20 (Эванс, Дворак), 41:24 — 1:1. Хатсон — 6 (Сузуки), 42:40 — 2:1. Сузуки — 27 (мен., Гуле), 50:39 — 3:1. Форстер — 19 (бол., Конекны, Пелинг), 59:20 — 3:2.

Вратари: Монтембо — Эрссон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (4+11+11) — 23 (7+5+11).

Наши: — - Замула (16.38/0/0), Мичков (23.04/3/-2).

6 апреля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей

3
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
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