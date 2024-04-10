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9:3! «Монреаль» разгромил «Филадельфию». Федотов сделал 9 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
10 апреля. Монреаль — Филадельфия — 9:3.
Фото USA Today Sports
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«Монреаль» на своем льду обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3. «Флайерз» потерпели 8-е поражение подряд.

Российский голкипер гостей Иван Федотов вышел на лед в середине второго периода. Он отразил 9 из 13 бросков по своим воротам.

«Монреаль» набрал 72 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 83 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Филадельфия» — 9:3 (1:0, 5:0, 3:3)

Голы: Слафковски — 17 (Мэтисон, Кофилд), 1:05 — 1:0. Слафковски — 18 (Сузуки, Мэтисон), 28:43 — 2:0. Галлахер — 12 (Ковачевич, Харрис), 30:46 — 3:0. Слафковски — 19 (Савар), 31:22 — 4:0. Андерсон — 9 (Харрис, Пирсон), 32:42 — 5:0. Дворак — 4 (Харрис), 35:27 — 6:0. Пелинг — 11 (Типпетт, Джонсон), 44:54 — 6:1. Дворак — 5 (Арве-Пинар), 50:06 — 7:1. Галлахер — 13 (Армиа, Ковачевич), 51:19 — 8:1. Фараби — 22 (Люксель, Кэйтс), 55:05 — 8:2. Джонсон — 4 (Типпетт, Хэтэуэй), 57:07 — 8:3. Армиа — 17 (Галлахер, Ньюхук), 58:17 — 9:3.

Вратари: Монтембо — Эрссон (Федотов, 32:42).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 30 (8+14+8) — 36 (10+12+14).

10 апреля. Монреаль. Centre Bell.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Филадельфия Флайерз
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