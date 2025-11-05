«Монреаль» проиграл «Филадельфии», Демидов забил гол и не реализовал буллит

5 ноября, 06:00
«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
В основное время у «Флайерз» дубль оформил Бобби Бринк, также по голу забили Кэмерон Йорк и Никита Гребенкин, а у «Канадиенс» отличились Кирби Дак (дубль), Ник Сузуки и Иван Демидов. Победный буллит на счету Тревора Зеграса.
«Филадельфия» набрала 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Монреаль» лидирует с 19 очками в 13 играх.
True Timati
Демидов не плох, но Шефер из Айлендерс пока явный фаворит на Колдера
05.11.2025
Андрей Андрей
Монреалю повезло что фильки который год без вратаря играют,а так же командой командует всем известное чудо в перьях Токет.
05.11.2025