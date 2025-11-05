Видео
5 ноября, 06:00

«Монреаль» проиграл «Филадельфии», Демидов забил гол и не реализовал буллит

Евгений Козинов
Корреспондент
Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у «Флайерз» дубль оформил Бобби Бринк, также по голу забили Кэмерон Йорк и Никита Гребенкин, а у «Канадиенс» отличились Кирби Дак (дубль), Ник Сузуки и Иван Демидов. Победный буллит на счету Тревора Зеграса.

«Филадельфия» набрала 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Монреаль» лидирует с 19 очками в 13 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Филадельфия
2

  • True Timati

    Демидов не плох, но Шефер из Айлендерс пока явный фаворит на Колдера

    05.11.2025

  • Андрей Андрей

    Монреалю повезло что фильки который год без вратаря играют,а так же командой командует всем известное чудо в перьях Токет.

    05.11.2025

    Иван Демидов
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Монреаль Канадиенс
    ХК Филадельфия Флайерз
