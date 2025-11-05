«Монреаль» проиграл «Филадельфии», Демидов забил гол и не реализовал буллит

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.

В основное время у «Флайерз» дубль оформил Бобби Бринк, также по голу забили Кэмерон Йорк и Никита Гребенкин, а у «Канадиенс» отличились Кирби Дак (дубль), Ник Сузуки и Иван Демидов. Победный буллит на счету Тревора Зеграса.

«Филадельфия» набрала 15 очков в 13 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Монреаль» лидирует с 19 очками в 13 играх.