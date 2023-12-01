«Флорида» на выезде обыграла «Монреаль». Бобровский сделал 21 сэйв

«Флорида» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

«Флорида» с 30 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке — 22 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Флорида» — 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)

Голы: Барков — 7, 27:07 — 0:1. Беннетт — 3 (Верхэге), 40:08 — 0:2. Родригес — 4 (Райнхарт, Барков), 43:12 — 0:3. Верхэге — 10 (бол., Лунделл, Родригес), 45:49 — 0:4. Ковачевич — 4 (Кофилд, Эванс), 49:30 — 1:4. Экман-Ларссон — 6 (Куликов, Казинс), 59:49 — 1:5.

Вратари: Примо — Бобровский.

Штраф: 13 — 17.

Броски: 22 (8+9+5) — 29 (10+8+11).

Наши: — - Куликов (16.33/1/+1).

1 декабря. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.