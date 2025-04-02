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2 апреля, 04:48

«Монреаль» в овертайме победил «Флориду»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Монреаль» в овертайме переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У «Канадиенс» Ник Сузуки оформил дубль, а также один гол забил Джош Андерсон. Заброшенными шайбами у «Пантерз» отметились Маки Самоскевич и Нико Миккола.

«Монреаль» набрал 79 очков в 74 матчах и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке — 92 очка в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Флорида» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Андерсон — 13 (Гуле, Хатсон), 4:43 — 1:0. Миккола — 6 (Лунделл), 10:37 — 1:1. Самоскевич — 14 (бол., Джонс), 38:47 — 1:2. Сузуки — 24 (Хатсон), 59:51 — 2:2. Сузуки — 25, 60:29 — 3:2.

Вратари: Монтембо (58:42 — 59:30, 59:46 — 59:51) — Ванечек.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (9+7+4+1) — 27 (5+13+9+0).

2 апреля. Монреаль. Centre Bell.

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Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Флорида Пантерз
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