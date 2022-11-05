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Сегодня, 08:24

«Монреаль» может обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна

Руслан Минаев
Евгений Дадонов.
Фото Global Look Press
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«Монреаль» готов обменять нападающих Евгения Дадонова, Майка Хоффмана и Джонатана Друэна, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

«Канадиес» уже связывались с «Вашингтоном» по поводу возможного перехода.

«Мне сказали, что команды были на связи, но дальше этого дело не пошло. При этом «Канадиенс» разговаривали и с другими клубами НХЛ.

Они ищут варианты обмена форвардов, потому что сейчас у них перебор игроков в этой линии», — отметил ЛеБрюн.

В этом сезоне на счету 33-летнего Дадонова 8 матчей, ни одного очка и показатель полезности «-3». У 32-летнего Хоффмана — 9 матчей и 2 (1+1) очка. У 27-летнего Друэна — 8 игр и 2 (0+2) очка.

Джонатан Друэн
Евгений Дадонов
Майк Хоффман
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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