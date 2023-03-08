«Монреаль» по буллитам проиграл «Каролине»

«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Российские игроки Денис Гурьянов и Андрей Свечников результативными действиями не отметились.

«Каролина» набрала 92 очка и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 57 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Каролина» — 3:4 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Белзил — 3 (Пеццетта, Тирни), 10:17 — 1:0. Хоффман — 10 (Друэн), 16:16 — 2:0. Слэвин — 5 (Степан, Штястны), 16:31 — 2:1. Шей — 12 (Пеши, Терявяйнен), 21:00 — 2:2. Пеццетта — 5 (Тирни, Белзил), 22:49 — 3:2. Фаст — 8 (Пеши), 56:22 — 3:3.

Победный буллит: Котканиеми.

Вратари: Аллен — Раанта (Андерсен, 20:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (10+7+6+1) — 39 (10+12+13+4).

Наши: Гурьянов (15.11/2/-1) — Свечников (19.02/2/0).

8 марта. Монреаль. Centre Bell.