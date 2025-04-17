«Каролина» проиграла «Монреалю», Кочетков сделал 16 сейвов

«Монреаль» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Канадиенс» прервали свою серию из трех поражений.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 16 из 19 бросков по воротам. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. У него теперь 28 (6+22) очков в 75 играх этого сезона.

«Монреаль» набрал 91 очко в 82 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 99 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Каролина» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Голы: Гуле — 6 (Сузуки), 3:50 — 1:0. Холл — 18 (Уокер, Котканиеми), 9:56 — 1:1. Сузуки — 30 (Каррье), 36:22 — 2:1. Гуле — 7 (Кофилд, Хатсон), 38:48 — 3:1. Джост — 3 (Надо, Орлов), 54:10 — 3:2. Эванс — 13 (п.в.), 58:05 — 4:2.

Вратари: Монтембо — Кочетков (57:49 — 58:05).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 21 (9+5+7) — 29 (4+14+11).

Наши: Демидов (10.29/2/0) — Орлов (17.23/1/0), Свечников (17.12/0/0).

17 апреля. Монреаль. Centre Bell.