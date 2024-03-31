«Каролина» победила «Монреаль», Кочетков отбил 26 бросков и сыграл на ноль

Сегодня, 04:42
«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
У гостей забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис.
Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отбил все 26 бросков.
«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах.
«Монреаль» идет на 15-й строчке с 68 очками в 73 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Стаал — 9 (мен., Терявяйнен), 29:33 — 0:1. Ахо — 33 (бол., Джарвис, Гюнцель), 43:42 — 0:2. Джарвис — 29 (п.в., Гюнцель, Ахо), 57:12 — 0:3.
Вратари: Монтембо (57:00 — 57:12) — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 26 (8+14+4) — 30 (8+11+11).
Наши: — - Кузнецов (13.48/1/0), Орлов (18.51/2/0), Свечников (15.48/1/0).
31 марта. Монреаль. Centre Bell.