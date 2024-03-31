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Сегодня, 04:42

«Каролина» победила «Монреаль», Кочетков отбил 26 бросков и сыграл на ноль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Петр Кочетков.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У гостей забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

Российский вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отбил все 26 бросков.

«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 101 очко в 75 матчах.

«Монреаль» идет на 15-й строчке с 68 очками в 73 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Каролина» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Стаал — 9 (мен., Терявяйнен), 29:33 — 0:1. Ахо — 33 (бол., Джарвис, Гюнцель), 43:42 — 0:2. Джарвис — 29 (п.в., Гюнцель, Ахо), 57:12 — 0:3.

Вратари: Монтембо (57:00 — 57:12) — Кочетков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (8+14+4) — 30 (8+11+11).

Наши: — - Кузнецов (13.48/1/0), Орлов (18.51/2/0), Свечников (15.48/1/0).

31 марта. Монреаль. Centre Bell.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
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