«Коламбус» на выезде уступил «Монреалю»

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Монреаль» со счетом 1:5.

У «Блю Джэкетс» отличился Данте Фаббро, в составе «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон, Ник Сузуки, Лукас Кондотта, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

После этого матча «Коламбус» с 14 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 14 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Мэтисон — 1 (бол., Кофилд, Дак), 4:59 — 1:0. Фаббро — 1 (Веренски, Лабанк), 27:40 — 1:1. Сузуки — 7 (Армиа, Джекай), 35:49 — 2:1. Кондотта — 1 (Армиа), 51:04 — 3:1. Эванс — 3 (Кофилд), 52:52 — 4:1. Андерсон — 3 (Мэтисон, Хатсон), 55:55 — 5:1.

Вратари: Монтембо — Тарасов (54:59 — 55:51).

Штраф: 13 — 13.

Броски: 30 (16+5+9) — 26 (12+7+7).

Наши: — - Воронков (15.53/2/0), Марченко (19.28/2/-1), Проворов (20.56/1/-2), Чинахов (14.12/0/-1).

17 ноября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.