«Колорадо» уступил «Монреалю», Георгиев отразил 30 бросков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 3:4.

В составе «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Кайл Макар и Девон Тэйвз, вратарь Александр Георгиев отразил 30 бросков из 34. У «Канадиенс» шайбы забросили Юрай Слафковски, Рафаэль Харви-Пинар, Коул Кофилд и Йоэль Армиа.

После этого матча «Колорадо» с 59 очками занимает третье место в Западной конференции, «Монреаль» с 43 очками — на 13-й строчке «Востока».

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«Монреаль» — «Колорадо» — 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Колтон — 10 (бол., Друэн, Макар), 4:28 — 0:1. Слафковски — 5 (бол., Сузуки, Кофилд), 7:17 — 1:1. Макар — 10 (Жирар, Маккиннон), 21:01 — 1:2. Арве-Пинар — 1 (Эванс, Галлахер), 36:08 — 2:2. Кофилд — 13 (бол., Сузуки, Мэтисон), 41:52 — 3:2. Тэйвз — 7 (Рантанен, Макар), 49:37 — 3:3. Армиа — 7, 55:50 — 4:3.

Вратари: Аллен — Георгиев.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (16+10+8) — 35 (13+13+9).

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16 января. Монреаль. Centre Bell.