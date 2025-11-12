Видео
12 ноября, 05:49

«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.

В первом периоде единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Джош Андерсон. Потом у «Кингз» голами отметились Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Джоэль Армиа и Уоррен Фогеле.

«Лос-Анджелес» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 16 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Лос-Анджелес
6

  • объективный Артём =)

    Скоро домой поедет, характера у него нет за лям доказывать, а больше ему не дадут

    12.11.2025

  • rake

    Я думал после вчерашней статьи они всех будут громить

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    так вчера вечером пришел прогноз на будущее а не настоящее.

    12.11.2025

  • Андрей Андрей

    Чёт Кузьма притух.

    12.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Это какое-то недоразумение! Вчерась Михрютка Скрыль поставил хату на то, что "Монреаль" идёт за КС.

    12.11.2025

  • grhelga

    Как же это так сразу и накрячили монреальских восходящих звезд

    12.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Лос-Анджелес Кингз
    ХК Монреаль Канадиенс
