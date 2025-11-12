«Монреаль» проиграл «Лос-Анджелесу»

12 ноября, 05:49
«Монреаль» на своем льду потерпел поражение от «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5.
В первом периоде единственную шайбу забросил нападающий «Канадиенс» Джош Андерсон. Потом у «Кингз» голами отметились Джоэль Эдмундсон, Куинтон Байфилд, Кевин Фиала, Джоэль Армиа и Уоррен Фогеле.
«Лос-Анджелес» набрал 20 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 22 очка в 16 играх.
объективный Артём =)
Скоро домой поедет, характера у него нет за лям доказывать, а больше ему не дадут
12.11.2025
rake
Я думал после вчерашней статьи они всех будут громить
12.11.2025
Андрей Андрей
так вчера вечером пришел прогноз на будущее а не настоящее.
12.11.2025
Андрей Андрей
Чёт Кузьма притух.
12.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Это какое-то недоразумение! Вчерась Михрютка Скрыль поставил хату на то, что "Монреаль" идёт за КС.
12.11.2025
grhelga
Как же это так сразу и накрячили монреальских восходящих звезд
12.11.2025