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Сегодня, 04:52

Капризов набрал 3 очка в победном матче «Миннесоты» с «Монреалем»

Евгений Козинов
Корреспондент
18 октября. «Монреаль» — «Миннесота» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Встреча прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал 2 голевые передачи. Его признали второй звездой матча.

«Миннесота» набрала 4 очка и поднялась на 4-е место в Западной конференции. «Монреаль» — 11-й в Восточной конференции (3 очка).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Миннесота» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Духайм — 2 (мен., Миддлтон), 9:20 — 0:1. Девар — 1 (мен.), 9:45 — 0:2. Эрикссон Эк — 2 (бол., Зуккарелло, Капризов), 22:17 — 0:3. Пирсон — 2, 29:47 — 1:3. Капризов — 1 (бол., Зуккарелло, Эддисон), 37:22 — 1:4. Эрикссон Эк — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 45:20 — 1:5. Ньюхук — 3 (Савар, Кофилд), 57:35 — 2:5.

Вратари: Монтембо (58:16) — Флери.

Штраф: 40 — 44.

Броски: 29 (6+9+14) — 35 (11+15+9).

Наши: — - Капризов (22.04/6/-1).

18 октября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
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