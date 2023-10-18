«Монреаль» сыграет с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Белл-центр» в Монреале (Канада) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Монреаль» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го.

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