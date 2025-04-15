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15 апреля, 08:54

«Монреаль» назвал Демидова волшебником после дебютного периода за команду

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Демидов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Пресс-служба «Монреаля» восхитилась игрой российского новичка команды Ивана Демидова в дебютном матче в НХЛ.

15 апреля «Канадиенс» уступили «Чикаго» (3:4 Б) в регулярном чемпионате. 19-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу в первом периоде.

«Ты волшебник, Иван Демидов», — говорится в сообщении «Монреаля» после первого периода.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.

Иван Демидов и&nbsp;Давид Савар.Фантастический дебют Демидова в НХЛ! Для гола и ассиста ему хватило периода
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Иван Демидов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
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