«Оттава» на выезде обыграла «Монреаль»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 5:2.

В составе «Сенаторз» отличились Дерик Брассар, Шейн Пинто, Остин Уотсон, Дрейк Батерсон и Жюльен Готье. У «Канадиенс» шайбы забросили Майкл Мэтсон и Ник Сузуки.

После этого матча «Оттава» с 60 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 54 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Оттава» — 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Голы: Брассар — 9 (Холден, Кастелич), 15:12 — 0:1. Мэтисон — 4 (Бэррон), 24:29 — 1:1. Сузуки — 20 (Ковачевич), 28:46 — 2:1. Пинто — 15 (Дебринкэт, Жиру), 33:51 — 2:2. Уотсон — 5 (Хэмоник, Брассар), 44:31 — 2:3. Батерсон — 18 (Ткачак, Сегорд), 45:18 — 2:4. Готье — 7 (Холден), 51:57 — 2:5.

Вратари: Монтембо — Сегорд.

Штраф: 7 — 11.

Броски: 32 (9+14+9) — 22 (5+7+10).

Наши: Дадонов (16.31/1/0) — Зуб (22.36/0/0).

26 февраля. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей