«Монреаль» победил «Оттаву», Зуб не набрал очков

«Монреаль» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Американский нападающий «Канадиенс» Коул Кофилд оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Эмиль Хейнеман и Алекс Ньюхук. Единственный гол «Сенаторз» на счету Тима Штюцле.

Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб сыграл в стартовой патерке, но результативными действиями за 18 минут на льду не отметился.

«Монреаль» с 4 очками идет на 3-м месте в Восточной конференции. «Оттава» опустилась на 10-ю строчку.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Хейнеман — 1 (бол., Дворак, Хатсон), 10:37 — 1:0. Кофилд — 3 (Мэтисон, Слафковски), 15:03 — 2:0. Ньюхук — 1 (Хатсон, Гуле), 43:50 — 3:0. Штюцле — 3 (Ткачак, Дженсен), 45:30 — 3:1. Кофилд — 4 (Сузуки, Слафковски), 47:43 — 4:1.

Нереализованный буллит: Мэтисон (Монреаль), 42:00.

Вратари: Монтембо — Ульмарк.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (7+4+15) — 25 (4+12+9).

Наши: — - Зуб (18.02/1/0).

13 октября. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.