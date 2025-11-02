«Монреаль» обыграл «Оттаву», Демидов перевел игру в овертайм

«Монреаль» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За «Канадиенс» забили Коул Кофилд, Юрай Слафковски и российский нападающий Иван Демидов. 19-летний форвард в сезоне-2025/26 в 12 матчах набрал 10 (3+7) очков. Гол в овертайме забил Алекс Ньюхук.

За «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. У российского защитника Артема Зуба — результативный пас, в сезоне у 30-летнего игрока обороны 9 (2+7) очков в 13 играх.

«Монреаль» выиграл третий матч подряд. Он лидирует в Восточной конференции (18 очков после 12 матчей). «Оттава» идет седьмой (14 очков после 13 игр).