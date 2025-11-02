Видео
2 ноября, 05:02

«Монреаль» обыграл «Оттаву», Демидов перевел игру в овертайм

Павел Лопатко

«Монреаль» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

За «Канадиенс» забили Коул Кофилд, Юрай Слафковски и российский нападающий Иван Демидов. 19-летний форвард в сезоне-2025/26 в 12 матчах набрал 10 (3+7) очков. Гол в овертайме забил Алекс Ньюхук.

За «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон, Майкл Амадио и Тим Штюцле. У российского защитника Артема Зуба — результативный пас, в сезоне у 30-летнего игрока обороны 9 (2+7) очков в 13 играх.

«Монреаль» выиграл третий матч подряд. Он лидирует в Восточной конференции (18 очков после 12 матчей). «Оттава» идет седьмой (14 очков после 13 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Оттава
1

  • maxcds

    Симпатяшки играли. Демидов - паразит, конечно. В Монтреале сегодня его сектантов прибавилось. Хабы в этом годе в ОТ не проигрывают. 5 победа.

    02.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Артем Зуб
    Иван Демидов
    НХЛ
    ХК Монреаль Канадиенс
    ХК Оттава Сенаторз
