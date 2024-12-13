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Сегодня, 05:35

9:2! «Питтсбург» разгромил «Монреаль», Раккель и Раст набрали по 4 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» крупно обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

Брайан Раст оформил хет-трик и сделал голевую передачу, Рикард Раккель набрал 4 (2+2) очка, Сидни Кросби оформил ассистентский хет-трик, а также голами заброшенными шайбами отметились Энтони Бовилье, Ноэль Аккиари, Мэтт Ньето и Крис Летанг.

У «Канадиенс» отличились Ник Сузуки и Йоэль Армиа.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

«Питтсбург» с 30 очками в 31 матче занимает 11-е место в Восточной конференции. «Монреаль» — последний (25 очков в в 29 играх).

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