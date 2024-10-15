«Питтсбург» обыграл «Монреаль», Малкин набрал 3 очка

«Питтсбург» на выезде обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей дважды забил Ларс Эллер, по одному голу у Криса Летанга, Рикарда Ракелля, Кевина Хейса и Евгения Малкина. Малкин также сделал две результативные передачи, россиянин был признан первой звездой встречи.

У хозяев отличились Кайден Гюле, Юрай Слафковски и Эмиль Хайнеман.

«Монреаль» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 4 очками в 4 матчах. «Питтсбург» также набрал 4 очка в 4 играх, но идет на пятой строчке, уступая «Канадиенс» и занимающему четвертое место «Торонто» по дополнительным показателям.

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«Монреаль» — «Питтсбург» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Голы: Эллер — 1 (Пулюярви, Петтерссон), 6:54 — 0:1. Ракелль — 2 (Малкин, Бантинг), 16:49 — 0:2. Гуле — 2 (Мэтисон, Сузуки), 18:16 — 1:2. Слафковски — 1 (бол., Сузуки, Мэтисон), 22:51 — 2:2. Хейнеман — 2, 34:26 — 3:2. Эллер — 2, 36:23 — 3:3. Хэйс — 2 (Аччиари, Карлссон), 47:47 — 3:4. Летанг — 2 (Малкин, Грызлик), 51:32 — 3:5. Малкин — 1 (п.в., Грызлик), 58:50 — 3:6.

Вратари: Монтембо (56:08 — 58:50) — Джерри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (6+12+9) — 31 (11+10+10).

Наши: — - Малкин (18.20/1/+2).

15 октября. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.