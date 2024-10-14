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14 октября, 22:30

«Монреаль» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Монреаль» сыграет с «Питтсбург» в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Монреаль» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 15 октября. Матч пройдет на арене «Белл-центр» в Монреале и начнется в 2.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Монреаль» — «Питтсбург» доступны в матч-центре «СЭ».

«Монреаль» и «Питтсбург» в прошлом сезоне не вышли в плей-офф.

На старте этого регулярного чемпионата «Канадиенс» обыграли «Торонто» (1:0), «Оттаву» (4:1) и уступили «Бостону» (4:6). В то же время «Пингвинз» уступили «Рейнджерс» (0:6), «Торонто» (2:4) и выиграли у «Детройта» (6:3).

Российский центрфорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин по два раза ассистировал партнерам в играх с «Ред Уингз» и «Мейпл Лифс» и набрал 1300 очков за карьеру в НХЛ, став 37-м игроком в истории лиги с таким достижением.

ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз

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