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Сегодня, 07:30

«Монреаль» прервал 227-матчевую голевую серию «Торонто» — это восьмой результат в истории НХЛ

Руслан Минаев
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«Монреаль» выиграл у «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

«Канадиенс» прервали 227-матчевую серию игр в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых «Мэйпл Лифс» забросили минимум одну шайбу, сообщается на сайте лиги. Она началась 21 ноября 2021 года и стала восьмой по продолжительности в истории НХЛ. Лидирует по этому показателю «Калгари» — 264 матча (с ноября 1981 по 9 января 1985 года).

С учетом игр в Кубке Стэнли голевая серия «Торонто» составила 252 матча, что является третьим результатом в истории НХЛ.

НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Торонто Мэйпл Ливз

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