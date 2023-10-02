«Монреаль»: расписание матчей и состав команды в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Монреаль Канадиенс» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Монреаль Канадиенс»

Город: Монреаль, провинция Квебек (Канада)

Год основания: 1909

Главный тренер: Мартен Сен-Луи

Капитан: Ник Сузуки

Домашняя арена (вместимость): Белл-центр (21 301)

Конференция: Восточная

Дивизион: Атлантический

«Монреаль»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

Канадский клуб вошел в НХЛ с момента ее основания и является самым титулованным в истории лиги. На его счету 24 победы в Кубке Стэнли.

В регулярном чемпионате 2022 / 2023 «Канадиенс» с 68 очками стали последними в Атлантическом дивизионе и заняли 15-е место в Восточной конференции.

«Монреаль»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Монреаль» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 в четверг, 12 октября: «Канадиенс» сыграют матч регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» на арене «Эр-Канада-Сентер» в Торонто. Начало — 02.00 по московскому времени. Регулярку монреальцы завершат домашней игрой против «Детройта» в среду,17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Монреаль»: календарь матчей в октябре 2023

12 октября. 02.00. «Торонто» — «Монреаль»

15 октября. 02.00. «Монреаль» — «Чикаго»

18 октября. 02.00. «Монреаль» — «Миннесота»

22 октября. 02.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

24 октября. 02.00. «Баффало» — «Монреаль»

25 октября. 02.15. «Монреаль» — «Нью-Джерси»

27 октября. 02.00. «Монреаль» — «Коламбус»

29 октября. 02.00. «Монреаль» — «Виннипег»

31 октября. 05.00. «Вегас» — «Монреаль»

Календарь матчей «Монреаля» в сезоне в актуальном виде доступен на странице «Канадиенс» на сайте «СЭ».

Главный тренер «Монреаля»

Мартен Сен-Луи (48 лет) начал тренерскую карьеру зимой 2022-го. В феврале 2022 года канадский специалист сначала возглавил «Монреаль» в качестве исполняющего обязанности главного тренера, а позже продолжил работу в полноценном статусе. Для известного экс-хоккеиста это первый опыт на тренерской должности.

Российские хоккеисты «Монреаля»

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«Монреаль Канадиенс»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»