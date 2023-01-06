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Сегодня, 05:57

«Монреаль» проиграл «Рейнджерс». Кравцов набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Рейнджерс» на выезде обыграли «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» потерпели седьмое поражение подряд.

В составе победителей одной голевой передачей отметился российский нападающий Виталий Кравцов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

Голы: Крайдер — 18 (мен.), 27:43 — 0:1. Шнайдер — 6 (Панарин, Кравцов), 32:28 — 0:2. Хытил — 10 (Линдгрен, Веси), 33:27 — 0:3. Армиа — 1 (Джекай, Эванс), 54:46 — 1:3. Хытил — 11 (п.в., Фокс, Миллер), 58:50 — 1:4.

Вратари: Аллен (58:27 — 58:50) — Галак.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 18 (4+7+7) — 31 (6+12+13).

Наши: Дадонов (14.50/3/-1) — Кравцов (12.35/1/+1), Панарин (18.32/0/+1).

6 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

Виталий Кравцов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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