Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:55

«Рейнджерс» в овертайме уступили «Монреалю», у Панарина результативный пас

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Монреалю» на выезде со счетом 4:5.

В составе гостей отличились Алексис Лафренье, Уильям Кулле, Мика Зибанежад и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился результативной передачей. У «Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер, Кристиан Дворак, Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Патрик Лайне.

После этого матча «Рейнджерс» с 48 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 50 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Рейнджерс» — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Лафренье — 12 (Миллер), 11:17 — 0:1. Галлахер — 11 (Дворак, Андерсон), 13:52 — 1:1. Куилль — 12, 14:38 — 1:2. Дворак — 4 (Галлахер, Ньюхук), 25:07 — 2:2. Зибанежад — 9 (бол., Фокс, Панарин), 30:24 — 2:3. Сузуки — 14, 35:05 — 3:3. Крайдер — 15 (Фокс, Линдгрен), 36:20 — 3:4. Слафковски — 6 (Кофилд, Хатсон), 52:52 — 4:4. Лайне — 12 (Гуле, Эванс), 63:20 — 5:4.

Вратари: Добеш — Куик.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 38 (9+11+16+2) — 27 (5+13+6+3).

Наши: — - Панарин (16.58/3/-1).

20 января. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

2
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Читайте также
Стало известно, что Седокова изменила Тимме с Кокориным
Захарова обвинила Зеленского во вранье относительно пропуска инаугурации Трампа
В подмосковном Чехове умер бывший владелец «Витязя» Николай Павлинов
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
В студии украинской радиостанции сдетонировал взрыватель
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя